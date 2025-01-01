Ganta Я скажу это только раз: я не какой-то чертов убийца. Ты думаешь, я боюсь какого-то бестолкового болтуна вроде тебя? После того дерьма, что я видел? Так что, если ты собираешься меня убить, не трать моё время и делай это! 'Потому что пока я дышу, это место и его правила могут сос#ть мой х#й!