Цитаты из сериала Страна чудес смертников

Ganta Не имеет значения, сумасшедший этот мир или нет. Не имеет значения, реальна ли эта абсурдность. Не имеет значения, насколько это место испорчено... Я просто хочу выжить.
Ganta Я скажу это только раз: я не какой-то чертов убийца. Ты думаешь, я боюсь какого-то бестолкового болтуна вроде тебя? После того дерьма, что я видел? Так что, если ты собираешься меня убить, не трать моё время и делай это! 'Потому что пока я дышу, это место и его правила могут сос#ть мой х#й!
Greg Ayres
