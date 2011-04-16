Школьник Ганта Игараси живёт обычной жизнью подростка, но однажды всё резко меняется. Таинственный Красный Человек убивает всех его одноклассников и вонзает в грудь Ганты какой-то кристалл. Спустя несколько дней Ганту обвиняют в убийстве и приговаривают к смертной казни. Его отправляют в тюрьму «Страна чудес смертников», где каждый заключённый вынужден участвовать в смертельно опасных аттракционах для развлечения посетителей. Подчиняясь жестоким правилам тюрьмы, Ганта решает во что бы то ни стало найти тех, кто убил его друзей и подставил его, чтобы жестоко отомстить.