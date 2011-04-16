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Постер сериала Страна чудес смертников
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Киноафиша Сериалы Страна чудес смертников

Страна чудес смертников (2011 - 2011)

Deadman Wonderland 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Kanagawa
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Школьник Ганта Игараси живёт обычной жизнью подростка, но однажды всё резко меняется. Таинственный Красный Человек убивает всех его одноклассников и вонзает в грудь Ганты какой-то кристалл. Спустя несколько дней Ганту обвиняют в убийстве и приговаривают к смертной казни. Его отправляют в тюрьму «Страна чудес смертников», где каждый заключённый вынужден участвовать в смертельно опасных аттракционах для развлечения посетителей. Подчиняясь жестоким правилам тюрьмы, Ганта решает во что бы то ни стало найти тех, кто убил его друзей и подставил его, чтобы жестоко отомстить.

В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Kazutomi Yamamoto
Роми Пак
Мицуо Ивата
Канэхира Ямамото
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Страна чудес смертников - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
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