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Постер сериала Кошечка из «Сакурасо»
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Киноафиша Сериалы Кошечка из «Сакурасо»

Кошечка из «Сакурасо» (2012 - 2013)

Sakurasou no Pet na Kanojo 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

В старшей школе искусств университета Суймэй есть много общежитий, но особняком стоит доходный дом «Сакурасо». Если в обычных общежитиях строгие правила, то в «Сакурасо» можно все, поэтому его местное прозвище — сумасшедший дом. Поскольку гениальность и безумие в искусстве часто идут рука об руку, то обитатели «Сакурасо» — это талантливые и интересные люди, которые не вписываются в общие нормы. Например, шумная Мисаки, продающая свои аниме крупным студиям, её друг и сценарист-плейбой Джин, или программист-затворник Рюносукэ, общающийся с миром только через интернет и телефон. На их фоне главный герой Сората Канда выглядит простаком, попавшим в этот сумасшедший дом всего лишь из-за своей любви к кошкам.

В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Megumi Toyoguchi
Ai Kayano
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Кошечка из «Сакурасо» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 24 эпизода
 
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