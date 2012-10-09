В старшей школе искусств университета Суймэй есть много общежитий, но особняком стоит доходный дом «Сакурасо». Если в обычных общежитиях строгие правила, то в «Сакурасо» можно все, поэтому его местное прозвище — сумасшедший дом. Поскольку гениальность и безумие в искусстве часто идут рука об руку, то обитатели «Сакурасо» — это талантливые и интересные люди, которые не вписываются в общие нормы. Например, шумная Мисаки, продающая свои аниме крупным студиям, её друг и сценарист-плейбой Джин, или программист-затворник Рюносукэ, общающийся с миром только через интернет и телефон. На их фоне главный герой Сората Канда выглядит простаком, попавшим в этот сумасшедший дом всего лишь из-за своей любви к кошкам.