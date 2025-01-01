Меню
Сериалы
Дневник будущего
Цитаты
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Юно Гасай
Я была практически мертва, но ты дал мне будущее. Юкки — моя надежда в жизни, но если это не сбудется, я умру за Юкки, и даже в смерти я буду преследовать Юкки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Юкитэру Амано
Ты сумасшедший!
Юно Гасай
Сумасшедший я? Сумасшедший этот мир, который не даёт нам быть вместе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брина Паленсиа
Brina Palencia
Джош Грелл
Jessie Grelle
