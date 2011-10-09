Амано Юкитэру — типичный одиночка и изгой. Он проводит всё своё время в роли безучастного наблюдателя, записывая в мобильный дневник происходящие вокруг события. Единственного постоянного собеседника, бога пространства и времени Деуса, Юки считает плодом своей фантазии. Однако всё меняется, когда Деус дарит Юки и его дневнику реальную способность предсказывать ближайшие события. Казалось бы, живи и радуйся, но этот дар имеет подвох — Юки узнает, что ещё одиннадцать человек обладают такими же дневниками, и все они участвуют в жестокой игре, из которой выжить должен только один.