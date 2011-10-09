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Киноафиша Сериалы Дневник будущего

Дневник будущего (2011 - 2012)

Mirai Nikki 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Амано Юкитэру — типичный одиночка и изгой. Он проводит всё своё время в роли безучастного наблюдателя, записывая в мобильный дневник происходящие вокруг события. Единственного постоянного собеседника, бога пространства и времени Деуса, Юки считает плодом своей фантазии. Однако всё меняется, когда Деус дарит Юки и его дневнику реальную способность предсказывать ближайшие события. Казалось бы, живи и радуйся, но этот дар имеет подвох — Юки узнает, что ещё одиннадцать человек обладают такими же дневниками, и все они участвуют в жестокой игре, из которой выжить должен только один.

В ролях
В ролях
Misuzu Togashi
Mai Aizawa
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Дневник будущего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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