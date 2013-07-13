Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Призраки дома Хатэвэй 2013 - 2015 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Призраки дома Хатэвэй
Сезоны
Сезон 1
The Haunted Hathaways
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 июля 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
26
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
5.1
Оцените
13
голосов
5.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Призраки дома Хатэвэй»
Сезон 1
Сезон 2
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
13 июля 2013
Ночевка с привидениями
Haunted Sleepover
Сезон 1
Серия 2
20 июля 2013
Научная ярмарка с привидениями
Haunted Science Fair
Сезон 1
Серия 3
27 июля 2013
Дети с привидениями
Haunted Kids
Сезон 1
Серия 4
3 августа 2013
Волейбол с привидениями
Haunted Volleyball
Сезон 1
Серия 5
10 августа 2013
Няня с привидениями
Haunted Babysitter
Сезон 1
Серия 6
14 сентября 2013
Кукла с привидениями
Haunted Doll
Сезон 1
Серия 7
21 сентября 2013
Собака с привидениями
Haunted Dog
Сезон 1
Серия 8
28 сентября 2013
Игра с привидениями
Haunted Play
Сезон 1
Серия 9
5 октября 2013
Интервью с привидениями
Haunted Interview
Сезон 1
Серия 10
12 октября 2013
Хэллоуин с привидениями
Haunted Halloween
Сезон 1
Серия 11
19 октября 2013
Директор школы с привидениями
Haunted Principal
Сезон 1
Серия 12
2 ноября 2013
Банка для печенья с привидениями
Haunted Cookie Jar
Сезон 1
Серия 13
9 ноября 2013
Кемпинг с привидениями
Haunted Camping
Сезон 1
Серия 14
16 ноября 2013
Лодка с привидениями
Haunted Boat
Сезон 1
Серия 15
23 ноября 2013
Пекарня с привидениями
Haunted Bakery
Сезон 1
Серия 16
30 ноября 2013
Братья с привидениями
Haunted Brothers
Сезон 1
Серия 17
4 января 2014
Розыгрыш с привидениями
Haunted Prank
Сезон 1
Серия 18
11 января 2014
Раздавливание с привидениями
Haunted Crushing
Сезон 1
Серия 19
8 февраля 2014
Посетитель с привидениями
Haunted Visitor
Сезон 1
Серия 20
15 февраля 2014
Секретный агент с привидениями
Haunted Secret Agent
Сезон 1
Серия 21
22 марта 2014
Боулинг с привидениями
Haunted Bowling
Сезон 1
Серия 22
12 апреля 2014
Призрачная команда Бу
Haunted Boo Crew
Сезон 1
Серия 23
26 апреля 2014
Дуэль с привидениями
Haunted Duel
Сезон 1
Серия 24
17 мая 2014
Викинг с привидениями
Haunted Viking
Сезон 1
Серия 25
17 мая 2014
Вуду с привидениями
Haunted Voodoo
Сезон 1
Серия 26
31 мая 2014
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667