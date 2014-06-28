Меню
Призраки дома Хатэвэй 2013 - 2015, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
The Haunted Hathaways
6+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
28 июня 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
21
Продолжительность сезона
10 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Призраки дома Хатэвэй»
Сезон 1
Сезон 2
Новичок с привидениями
Haunted Newbie
Сезон 2
Серия 1
28 июня 2014
Месть с привидениями
Haunted Revenge
Сезон 2
Серия 2
28 июня 2014
Призрачная девушка
Mostly Ghostly Girl
Сезон 2
Серия 3
16 августа 2014
Сердцеед с привидениями
Haunted Heartthrob
Сезон 2
Серия 4
6 сентября 2014
Призрачные подружки
Haunted Besties
Сезон 2
Серия 5
13 сентября 2014
Игры разума с привидениями
Haunted Mind Games
Сезон 2
Серия 6
20 сентября 2014
Телескоп с привидениями
Haunted Telescope
Сезон 2
Серия 7
27 сентября 2014
Рэппер с привидениями
Haunted Rapper
Сезон 2
Серия 8
4 октября 2014
Громовержцы с привидениями Часть 2
Haunted Thundermans Pt II
Сезон 2
Серия 9
11 октября 2014
Секрет с привидениями
Haunted Secret
Сезон 2
Серия 10
1 ноября 2014
Призраки
Haunted Whodunnit
Сезон 2
Серия 11
8 ноября 2014
Талисман с привидениями
Haunted Mascot
Сезон 2
Серия 12
15 ноября 2014
Школа очарования с привидениями
Haunted Charm School
Сезон 2
Серия 13
22 ноября 2014
Искушение с привидениями
Haunted Temptation
Сезон 2
Серия 14
23 февраля 2015
Свидание с привидениями
Haunted Date
Сезон 2
Серия 15
24 февраля 2015
Магазин игрушек с привидениями
Haunted Toy Store
Сезон 2
Серия 16
25 февраля 2015
Наставник с привидениями
Haunted Mentor
Сезон 2
Серия 17
26 февраля 2015
Тур с привидениями
Haunted Ghost Tour
Сезон 2
Серия 18
2 марта 2015
Сюрприз с привидениями
Haunted Surprise
Сезон 2
Серия 19
3 марта 2015
Болото с привидениями
Haunted Swamp
Сезон 2
Серия 20
4 марта 2015
Семья с привидениями
Haunted Family
Сезон 2
Серия 21
5 марта 2015
