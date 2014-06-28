Меню
Призраки дома Хатэвэй 2013 - 2015, 2 сезон

The Haunted Hathaways 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут

Список серий 2-го сезона сериала «Призраки дома Хатэвэй» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новичок с привидениями Haunted Newbie
Сезон 2 Серия 1
28 июня 2014
Месть с привидениями Haunted Revenge
Сезон 2 Серия 2
28 июня 2014
Призрачная девушка Mostly Ghostly Girl
Сезон 2 Серия 3
16 августа 2014
Сердцеед с привидениями Haunted Heartthrob
Сезон 2 Серия 4
6 сентября 2014
Призрачные подружки Haunted Besties
Сезон 2 Серия 5
13 сентября 2014
Игры разума с привидениями Haunted Mind Games
Сезон 2 Серия 6
20 сентября 2014
Телескоп с привидениями Haunted Telescope
Сезон 2 Серия 7
27 сентября 2014
Рэппер с привидениями Haunted Rapper
Сезон 2 Серия 8
4 октября 2014
Громовержцы с привидениями Часть 2 Haunted Thundermans Pt II
Сезон 2 Серия 9
11 октября 2014
Секрет с привидениями Haunted Secret
Сезон 2 Серия 10
1 ноября 2014
Призраки Haunted Whodunnit
Сезон 2 Серия 11
8 ноября 2014
Талисман с привидениями Haunted Mascot
Сезон 2 Серия 12
15 ноября 2014
Школа очарования с привидениями Haunted Charm School
Сезон 2 Серия 13
22 ноября 2014
Искушение с привидениями Haunted Temptation
Сезон 2 Серия 14
23 февраля 2015
Свидание с привидениями Haunted Date
Сезон 2 Серия 15
24 февраля 2015
Магазин игрушек с привидениями Haunted Toy Store
Сезон 2 Серия 16
25 февраля 2015
Наставник с привидениями Haunted Mentor
Сезон 2 Серия 17
26 февраля 2015
Тур с привидениями Haunted Ghost Tour
Сезон 2 Серия 18
2 марта 2015
Сюрприз с привидениями Haunted Surprise
Сезон 2 Серия 19
3 марта 2015
Болото с привидениями Haunted Swamp
Сезон 2 Серия 20
4 марта 2015
Семья с привидениями Haunted Family
Сезон 2 Серия 21
5 марта 2015
