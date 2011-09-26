Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Зои Харт из южного штата 2011 - 2015 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зои Харт из южного штата
Киноафиша Сериалы Зои Харт из южного штата Сезоны Сезон 1
Hart of Dixie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Зои Харт из южного штата»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2011
Парад и пария Parades & Pariahs
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2011
Бамия и слава Gumbo & Glory
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2011
В хаосе и жаре In Havoc & In Heat
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2011
Вера и неверность Faith & Infidelity
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2011
Нежить и недосказанное The Undead & The Unsaid
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2011
Разрушение и арбалет The Crush & The Crossbow
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2011
Встреча выпускников и возвращение домой Homecoming & Coming Home
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2011
Пираты и практика The Pirate & The Practice
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2011
Прически и праздники Hairdos & Holidays
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2011
Красавицы из ада Hell's Belles
Сезон 1 Серия 11
23 января 2012
Недопонимание с хозяйкой Mistresses & Misunderstandings
Сезон 1 Серия 12
30 января 2012
Милые девочки и взмокшие ладони Sweetie Pies & Sweaty Palms
Сезон 1 Серия 13
6 февраля 2012
Иностранцы и псевдонимы Aliens & Aliases
Сезон 1 Серия 14
13 февраля 2012
Хлопья снега и родственные души Snowflakes & Soulmates
Сезон 1 Серия 15
20 февраля 2012
Награды и треугольники Tributes & Triangles
Сезон 1 Серия 16
27 февраля 2012
Разговор по душам Heart to Hart
Сезон 1 Серия 17
9 апреля 2012
Холостячки и пули Bachelorettes & Bullets
Сезон 1 Серия 18
16 апреля 2012
Судьба и отрицание Destiny & Denial
Сезон 1 Серия 19
23 апреля 2012
Гонка и отношения The Race & The Relationship
Сезон 1 Серия 20
30 апреля 2012
Бедственный дрели и отправления Disaster Drills & Departures
Сезон 1 Серия 21
7 мая 2012
Большой день The Big Day
Сезон 1 Серия 22
14 мая 2012
График выхода всех сериалов
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше