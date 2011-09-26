Меню
Зои Харт из южного штата 2011 - 2015 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Hart of Dixie
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 сентября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
22
Продолжительность сезона
22 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
11
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Зои Харт из южного штата»
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
26 сентября 2011
Парад и пария
Parades & Pariahs
Сезон 1
Серия 2
3 октября 2011
Бамия и слава
Gumbo & Glory
Сезон 1
Серия 3
10 октября 2011
В хаосе и жаре
In Havoc & In Heat
Сезон 1
Серия 4
17 октября 2011
Вера и неверность
Faith & Infidelity
Сезон 1
Серия 5
24 октября 2011
Нежить и недосказанное
The Undead & The Unsaid
Сезон 1
Серия 6
7 ноября 2011
Разрушение и арбалет
The Crush & The Crossbow
Сезон 1
Серия 7
14 ноября 2011
Встреча выпускников и возвращение домой
Homecoming & Coming Home
Сезон 1
Серия 8
21 ноября 2011
Пираты и практика
The Pirate & The Practice
Сезон 1
Серия 9
28 ноября 2011
Прически и праздники
Hairdos & Holidays
Сезон 1
Серия 10
5 декабря 2011
Красавицы из ада
Hell's Belles
Сезон 1
Серия 11
23 января 2012
Недопонимание с хозяйкой
Mistresses & Misunderstandings
Сезон 1
Серия 12
30 января 2012
Милые девочки и взмокшие ладони
Sweetie Pies & Sweaty Palms
Сезон 1
Серия 13
6 февраля 2012
Иностранцы и псевдонимы
Aliens & Aliases
Сезон 1
Серия 14
13 февраля 2012
Хлопья снега и родственные души
Snowflakes & Soulmates
Сезон 1
Серия 15
20 февраля 2012
Награды и треугольники
Tributes & Triangles
Сезон 1
Серия 16
27 февраля 2012
Разговор по душам
Heart to Hart
Сезон 1
Серия 17
9 апреля 2012
Холостячки и пули
Bachelorettes & Bullets
Сезон 1
Серия 18
16 апреля 2012
Судьба и отрицание
Destiny & Denial
Сезон 1
Серия 19
23 апреля 2012
Гонка и отношения
The Race & The Relationship
Сезон 1
Серия 20
30 апреля 2012
Бедственный дрели и отправления
Disaster Drills & Departures
Сезон 1
Серия 21
7 мая 2012
Большой день
The Big Day
Сезон 1
Серия 22
14 мая 2012
