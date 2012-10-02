Меню
Зои Харт из южного штата 2011 - 2015 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Зои Харт из южного штата
Киноафиша Сериалы Зои Харт из южного штата Сезоны Сезон 2
Hart of Dixie
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Зои Харт из южного штата»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Я разлетаюсь на куски I Fall to Pieces
Сезон 2 Серия 1
2 октября 2012
Постоянно думаю о тебе Always on My Mind
Сезон 2 Серия 2
9 октября 2012
Если это порадует тебя If It Makes You Happy
Сезон 2 Серия 3
16 октября 2012
Подозрительные разумы Suspicious Minds
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2012
Полночная прогулка Walkin' After Midnight
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2012
Переступить черту I Walk the Line
Сезон 2 Серия 6
13 ноября 2012
Детка, не западай на меня Baby, Don't Get Hooked on Me
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2012
Разбитые сердца Achy Breaky Hearts
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2012
Летящие искры Sparks Fly
Сезон 2 Серия 9
4 декабря 2012
Голубое Рождество Blue Christmas
Сезон 2 Серия 10
11 декабря 2012
Старая Алабама Old Alabama
Сезон 2 Серия 11
15 января 2013
Острова в потоке Islands in the Stream
Сезон 2 Серия 12
22 января 2013
Блюз о любви Lovesick Blues
Сезон 2 Серия 13
29 января 2013
Отвезите меня домой, сельские дороги Take Me Home, Country Roads
Сезон 2 Серия 14
5 февраля 2013
Игрок The Gambler
Сезон 2 Серия 15
19 февраля 2013
Куда я себя привела Where I Lead Me
Сезон 2 Серия 16
26 февраля 2013
Мы никогда больше не будем вместе We Are Never Ever Getting Back Together
Сезон 2 Серия 17
5 марта 2013
Почему же мы не напились? Why Don't We Get Drunk?
Сезон 2 Серия 18
9 апреля 2013
Поцелуй This Kiss
Сезон 2 Серия 19
16 апреля 2013
Если завтра никогда не наступит If Tomorrow Never Comes
Сезон 2 Серия 20
23 апреля 2013
Я двигаюсь дальше I'm Moving On
Сезон 2 Серия 21
30 апреля 2013
Опять в дороге On the Road Again
Сезон 2 Серия 22
7 мая 2013
