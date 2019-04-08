Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Королевы тайн 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Королевы тайн
Киноафиша Сериалы Королевы тайн Сезоны Сезон 1

Queens of Mystery 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Королевы тайн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Убийство в темноте: Первая глава Murder in the Dark: First Chapter
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2019
Убийство в темноте: Последняя глава Murder in the Dark: Final Chapter
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2019
Смерть от винила: Первая глава Death by Vinyl: First Chapter
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2019
Смерть от винила: Заключительная глава Death by Vinyl: Final Chapter
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2019
Дым и зеркала: Первая глава Smoke and Mirrors: First Chapter
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2019
Дым и зеркала: Последняя глава Smoke and Mirrors: Final Chapter
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2019
График выхода всех сериалов
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше