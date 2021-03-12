Меню
Уведомления о любви 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Уведомления о любви
Киноафиша Сериалы Уведомления о любви Сезоны Сезон 2
Joahamyeon Ullineun 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уведомления о любви»

Во 2-м сезоне сериала «Уведомления о любви» продолжается история о героях, которые живут в Южной Корее и пользуются популярным приложением, которое выявляет людей, влюбленных в пользователя и находящихся поблизости. Заинтересовавшись своими истинными чувствами к Хе Ён, ДжоДжо возвращается в свою альма-матер в поисках информации о Чхон Док Гу и сталкивается со своим прошлым. ДжоДжо спрашивает Брайана Чеона о мероприятии, на котором присутствовали члены клуба, в том числе Сон О. Хе Ён встречается лицом к лицу со своим отцом. ДжоДжо предлагает Хе Ён плечо, в которое она может выплакаться после тяжелого дня. 

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Уведомления о любви»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 марта 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
12 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 марта 2021
