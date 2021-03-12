Во 2-м сезоне сериала «Уведомления о любви» продолжается история о героях, которые живут в Южной Корее и пользуются популярным приложением, которое выявляет людей, влюбленных в пользователя и находящихся поблизости. Заинтересовавшись своими истинными чувствами к Хе Ён, ДжоДжо возвращается в свою альма-матер в поисках информации о Чхон Док Гу и сталкивается со своим прошлым. ДжоДжо спрашивает Брайана Чеона о мероприятии, на котором присутствовали члены клуба, в том числе Сон О. Хе Ён встречается лицом к лицу со своим отцом. ДжоДжо предлагает Хе Ён плечо, в которое она может выплакаться после тяжелого дня.