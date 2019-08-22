В 1-м сезоне сериала «Уведомления о любви» события разворачиваются в современном южнокорейском городе. Программисты разрабатывают уникальное приложение, которое оповещает пользователей о том, что они симпатичны кому-то поблизости. Конкретного влюбленного в них человека приложение не указывает. Ким Джоджо испытывает первую юношескую любовь, в то же время справляясь с личными невзгодами. При этом, в отличие от своих друзей, Ким Джоджо старается думать о более важных вещах, чем свидания. Вернувшись из другой страны, Хван Сон О отправляется к Ли Хе Ён, чтобы выяснить, испытывает ли Хе Ён эмоции к ДжоДжо. Чан Иль Шик дерется с Сон О и Хе Ён.