Уведомления о любви 2019 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уведомления о любви
Уведомления о любви Сезоны Сезон 1
Joahamyeon Ullineun 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уведомления о любви»

В 1-м сезоне сериала «Уведомления о любви» события разворачиваются в современном южнокорейском городе. Программисты разрабатывают уникальное приложение, которое оповещает пользователей о том, что они симпатичны кому-то поблизости. Конкретного влюбленного в них человека приложение не указывает. Ким Джоджо испытывает первую юношескую любовь, в то же время справляясь с личными невзгодами. При этом, в отличие от своих друзей, Ким Джоджо старается думать о более важных вещах, чем свидания. Вернувшись из другой страны, Хван Сон О отправляется к Ли Хе Ён, чтобы выяснить, испытывает ли Хе Ён эмоции к ДжоДжо. Чан Иль Шик дерется с Сон О и Хе Ён.

Рейтинг сериала

6.3
13 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Уведомления о любви»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2019
