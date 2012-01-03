Меню
Jane by Design
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 января 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
18
Продолжительность сезона
18 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «В стиле Джейн»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
3 января 2012
Побег
The Runway
Сезон 1
Серия 2
10 января 2012
Биркин
The Birkin
Сезон 1
Серия 3
17 января 2012
Чаша
The Finger Bowl
Сезон 1
Серия 4
24 января 2012
Каталог
The Lookbook
Сезон 1
Серия 5
31 января 2012
Вопрос имиджа
The Image Issue
Сезон 1
Серия 6
7 февраля 2012
Модель-подросток
The Teen Model
Сезон 1
Серия 7
14 февраля 2012
Свадебное платье
The Wedding Dress
Сезон 1
Серия 8
21 февраля 2012
Отъезд
The Getaway
Сезон 1
Серия 9
28 февраля 2012
Конец линии
The End of the Line
Сезон 1
Серия 10
6 марта 2012
Замена
The Replacement
Сезон 1
Серия 11
5 июня 2012
Знаменитость
The Celebrity
Сезон 1
Серия 12
12 июня 2012
Сюрприз
The Surprise
Сезон 1
Серия 13
19 июня 2012
Второй шанс
The Second Chance
Сезон 1
Серия 14
26 июня 2012
Знакомства по интернету
The Online Date
Сезон 1
Серия 15
10 июля 2012
Запасное платье
The Backup Dress
Сезон 1
Серия 16
17 июля 2012
Вечеринка с ночевкой
The Sleepover
Сезон 1
Серия 17
24 июля 2012
Бонусный чек
The Bonus Check
Сезон 1
Серия 18
31 июля 2012
