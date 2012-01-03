Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В стиле Джейн 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В стиле Джейн
Киноафиша Сериалы В стиле Джейн Сезоны Сезон 1

Jane by Design 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «В стиле Джейн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 января 2012
Побег The Runway
Сезон 1 Серия 2
10 января 2012
Биркин The Birkin
Сезон 1 Серия 3
17 января 2012
Чаша The Finger Bowl
Сезон 1 Серия 4
24 января 2012
Каталог The Lookbook
Сезон 1 Серия 5
31 января 2012
Вопрос имиджа The Image Issue
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2012
Модель-подросток The Teen Model
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2012
Свадебное платье The Wedding Dress
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2012
Отъезд The Getaway
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2012
Конец линии The End of the Line
Сезон 1 Серия 10
6 марта 2012
Замена The Replacement
Сезон 1 Серия 11
5 июня 2012
Знаменитость The Celebrity
Сезон 1 Серия 12
12 июня 2012
Сюрприз The Surprise
Сезон 1 Серия 13
19 июня 2012
Второй шанс The Second Chance
Сезон 1 Серия 14
26 июня 2012
Знакомства по интернету The Online Date
Сезон 1 Серия 15
10 июля 2012
Запасное платье The Backup Dress
Сезон 1 Серия 16
17 июля 2012
Вечеринка с ночевкой The Sleepover
Сезон 1 Серия 17
24 июля 2012
Бонусный чек The Bonus Check
Сезон 1 Серия 18
31 июля 2012
График выхода всех сериалов
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку
За 15 лет даже в хоррорах не переплюнули: 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак»
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше