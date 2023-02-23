Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана

От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?

Еще раньше Пеннивайза на месте преступления оказывается красный воздушный шарик: объясняем, что значит этот символ

Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)

Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию

Кто Чебурашка по национальности? «В душе на 100% русский», а вот о его родине гадают – есть сразу 3 версии

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино

Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном

Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина

Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом