Саша говорит, что ему нужно мужское начало. Нине нужен Саша, который хочет стать человеком. У Леши водятся деньги, но у него нет секса. А Ира боится секса и может психануть. Артем хочет бухать и знает, когда Саша лжет. А Оля рожает от Артема. Лена больше не будет спасать, потому что ее не спасли. Они отсидели свой срок, хотя ничего не совершали. И пытаются узнать, как так вышло? Выпускники коррекционного интерната отправляются на поиски своих родных, которых никогда не видели, потому что нужны деньги и любовь.