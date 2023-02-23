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Киноафиша Сериалы Сироты

Сироты (2023 - 2023)

Siroty 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 3 часа 30 минут

О чем сериал

Саша говорит, что ему нужно мужское начало. Нине нужен Саша, который хочет стать человеком. У Леши водятся деньги, но у него нет секса. А Ира боится секса и может психануть. Артем хочет бухать и знает, когда Саша лжет. А Оля рожает от Артема. Лена больше не будет спасать, потому что ее не спасли. Они отсидели свой срок, хотя ничего не совершали. И пытаются узнать, как так вышло? Выпускники коррекционного интерната отправляются на поиски своих родных, которых никогда не видели, потому что нужны деньги и любовь.

Сироты - трейлер первого сезона
Сироты  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
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Сезоны
Сироты - Сезон 1 Сезон 1
2023, 6 эпизодов
 
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