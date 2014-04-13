Меню
Годы опасной жизни 2014 - 2016 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Years of Living Dangerously
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 апреля 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
9
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
11
голосов
8.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Годы опасной жизни»
Сезон 1
Сезон 2
Сухой сезон
Dry Season
Сезон 1
Серия 1
13 апреля 2014
Конец леса
End of the Woods
Сезон 1
Серия 2
20 апреля 2014
Прилив
The Surge
Сезон 1
Серия 3
27 апреля 2014
Лед и сера
Ice & Brimstone
Сезон 1
Серия 4
4 мая 2014
Настоящие цвета
True Colors
Сезон 1
Серия 5
12 мая 2014
Ветер перемен
Winds of Change
Сезон 1
Серия 6
19 мая 2014
Восстание, перестройка, обновление
Revolt, Rebuild, Renew
Сезон 1
Серия 7
26 мая 2014
Опасное будущее
A Dangerous Future
Сезон 1
Серия 8
2 июня 2014
Передвижение горы
Moving a Mountain
Сезон 1
Серия 9
9 июня 2014
