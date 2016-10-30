Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований

«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности

От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?

Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм

«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь

Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино

Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном

Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням

Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию

Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии