Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Годы опасной жизни 2014 - 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Годы опасной жизни
Киноафиша Сериалы Годы опасной жизни Сезоны Сезон 2
Years of Living Dangerously
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 11 голосов
8.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Годы опасной жизни»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Наперегонки со временем A Race Against Time
Сезон 2 Серия 1
30 октября 2016
Собирающийся шторм Gathering Storm
Сезон 2 Серия 2
2 ноября 2016
Выкорчеванные The Uprooted
Сезон 2 Серия 3
9 ноября 2016
Разжигание огня Fueling The Fire
Сезон 2 Серия 4
16 ноября 2016
Коллапс океанов Collapse of the Oceans
Сезон 2 Серия 5
23 ноября 2016
Согреться и победить Warming and Winning
Сезон 2 Серия 6
30 ноября 2016
Безопасный проход Safe Passage
Сезон 2 Серия 7
7 декабря 2016
Восстание Uprising
Сезон 2 Серия 8
14 декабря 2016
График выхода всех сериалов
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности
От советского «пойла» Иван Грозный в комедии Гайдая нос воротил: что за водку он потребовал — анисовую?
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше