Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Родословная Цитаты

Цитаты из сериала Родословная

John Rayburn Мы не плохие люди, но сделали плохую вещь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
John Rayburn Иногда ты просто знаешь, что что-то надвигается. Ты чувствуешь это - в воздухе. В животе. Ты не спишь по ночам. Голос в твоей голове говорит тебе, что что-то пойдёт совершенно не так, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Вот как я себя чувствовал, когда мой брат вернулся домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lyrics [тема вступления] Молодой человек выходит на поиски алмаза в море. Старик гребет к берегу и падает на изломанные колени.
Lyrics И ты утонешь, прежде чем вода впустит тебя... Ты утонешь, прежде чем вода впустит тебя...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни Рэйбёрн Ты должен был пить?
Роберт Рэйбёрн Я должен был быть мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Султанша, которая поссорила три страны: кем на самом деле была Хюррем — русской, украинкой или полькой?
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше