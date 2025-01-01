John RayburnИногда ты просто знаешь, что что-то надвигается. Ты чувствуешь это - в воздухе. В животе. Ты не спишь по ночам. Голос в твоей голове говорит тебе, что что-то пойдёт совершенно не так, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Вот как я себя чувствовал, когда мой брат вернулся домой.
Lyrics[тема вступления] Молодой человек выходит на поиски алмаза в море. Старик гребет к берегу и падает на изломанные колени.
LyricsИ ты утонешь, прежде чем вода впустит тебя... Ты утонешь, прежде чем вода впустит тебя...