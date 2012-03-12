Меню
Скотт и Бейли 2011 - 2016 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Скотт и Бейли
Киноафиша Сериалы Скотт и Бейли Сезоны Сезон 2

Scott and Bailey
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Скотт и Бейли»

Во 2-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» в дом Джанет и Адриана переезжает после операции пожилая мать женщины. Она не находит общий язык с зятем, из-за чего в семье начинаются проблемы. Тем временем в доме Рэйчел также появляется новый жилец – ее родной брат Доминик, недавно освобожденный из тюрьмы. Однако, помимо личных сложностей, у героинь есть и новое дело на работе: неизвестный мужчина погибает ужасной смертью. Команде не удается ни опознать его личность, ни найти какие-либо зацепки. Но вскоре выясняется, что этот человек был как-то связан с подпольным производством детской порнографии.

Список серий 2-го сезона сериала «Скотт и Бейли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Лояльность Loyalty
Сезон 2 Серия 1
12 марта 2012
Секреты Secrets
Сезон 2 Серия 2
19 марта 2012
Трубные мечты Pipe Dreams
Сезон 2 Серия 3
26 марта 2012
Священное доверие Sacred Trust
Сезон 2 Серия 4
2 апреля 2012
Грейвс Graves
Сезон 2 Серия 5
9 апреля 2012
Плесень Mould
Сезон 2 Серия 6
16 апреля 2012
Боковые линии Sidelines
Сезон 2 Серия 7
23 апреля 2012
Разделенные лояльности Divided Loyalties
Сезон 2 Серия 8
30 апреля 2012
