В 4-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» Джанет уходит в отставку, чувствуя, что дома она сейчас нужнее. Свое последнее дело и звание сержанта она передает Рэйчел. Женщины расследуют исчезновение простого восемнадцатилетнего парня Робина Маккендрика. В полицию о пропаже сообщает его босс и домовладелец Джон Ривингтон. Один из свидетелей уверяет, что Робина заперли в багажнике местного бандита Джеки-Боя в качестве невинной шутки. Однако этот автомобиль «с сюрпризом» не вовремя был похищен со стоянки перед баром. Но выясняется, что кое-кто видел совершенно другую версию тех же самых событий.