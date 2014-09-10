Меню
Скотт и Бейли 2011 - 2016 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Скотт и Бейли
Scott and Bailey
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Скотт и Бейли»

В 4-м сезоне сериала «Скотт и Бейли» Джанет уходит в отставку, чувствуя, что дома она сейчас нужнее. Свое последнее дело и звание сержанта она передает Рэйчел. Женщины расследуют исчезновение простого восемнадцатилетнего парня Робина Маккендрика. В полицию о пропаже сообщает его босс и домовладелец Джон Ривингтон. Один из свидетелей уверяет, что Робина заперли в багажнике местного бандита Джеки-Боя в качестве невинной шутки. Однако этот автомобиль «с сюрпризом» не вовремя был похищен со стоянки перед баром. Но выясняется, что кое-кто видел совершенно другую версию тех же самых событий.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Поверхностный Superficial
Сезон 4 Серия 1
10 сентября 2014
Жесткая любовь Tough Love
Сезон 4 Серия 2
17 сентября 2014
Поврежденный Damaged
Сезон 4 Серия 3
24 сентября 2014
Вопрос ранга A Matter of Rank
Сезон 4 Серия 4
1 октября 2014
Пренебрежение Neglect
Сезон 4 Серия 5
8 октября 2014
Профессиональный разрыв Professional Divide
Сезон 4 Серия 6
15 октября 2014
Фатальная ошибка Fatal Error
Сезон 4 Серия 7
22 октября 2014
Потерянная верность Lost Loyalty
Сезон 4 Серия 8
29 октября 2014
