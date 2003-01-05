Меню
2 тысячи акров неба 2001 - 2003, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Two Thousand Acres of Sky
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
5 января 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
13
голосов
8.1
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «2 тысячи акров неба»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
5 января 2003
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
12 января 2003
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
19 января 2003
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
26 января 2003
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
2 февраля 2003
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
9 февраля 2003
Серия 7
Episode 7
Сезон 3
Серия 7
16 февраля 2003
Серия 8
Episode 8
Сезон 3
Серия 8
23 февраля 2003
График выхода всех сериалов
