2 тысячи акров неба 2001 - 2003 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 2 тысячи акров неба
Киноафиша Сериалы 2 тысячи акров неба Сезоны Сезон 1
Two Thousand Acres of Sky
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «2 тысячи акров неба»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2001
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2001
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2001
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 января 2001
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 января 2001
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2001
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2001
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2001
