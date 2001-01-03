Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
2 тысячи акров неба 2001 - 2003 1 сезон
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
2 тысячи акров неба
Сезоны
Сезон 1
Two Thousand Acres of Sky
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 января 2001
Год выпуска
2001
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
13
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «2 тысячи акров неба»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
3 января 2001
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
10 января 2001
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
17 января 2001
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
24 января 2001
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
31 января 2001
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
7 февраля 2001
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
14 февраля 2001
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
21 февраля 2001
График выхода всех сериалов
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667