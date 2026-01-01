Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Террор Места съёмок

Места и даты съемок сериала Террор

Основные места съемок сериала Террор

  • Хорватия
  • Венгрия

Где снимали известные сцены

студия и съёмочная площадка
Будапешт, Венгрия
место съёмок
Остров Паг, Хорватия
второй сезон
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
второй сезон
Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Террор

  • 3 апреля 2017 - 29 апреля 2017
  • 14 января 2019 - 10 мая 2019
