Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Закон Гарроу 2009 - 2011 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Закон Гарроу
Киноафиша Сериалы Закон Гарроу Сезоны Сезон 2
Garrow's Law
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 11 голосов
8.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Закон Гарроу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
14 ноября 2010
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
20 ноября 2010
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 ноября 2010
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
5 декабря 2010
График выхода всех сериалов
«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше