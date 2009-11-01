Меню
Закон Гарроу 2009 - 2011 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Закон Гарроу
Сезоны
Сезон 1
Garrow's Law
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 ноября 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
11
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Закон Гарроу»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
1 ноября 2009
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
8 ноября 2009
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
15 ноября 2009
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
22 ноября 2009
