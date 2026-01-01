Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Победитель
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Победитель
Best Editing (Fiction/Entertainment)
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Actor
Номинант
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