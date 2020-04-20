Меню
Радость пастуха 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Радость пастуха
Киноафиша Сериалы Радость пастуха Сезоны Сезон 1
Shepherd's Delight
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Радость пастуха»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2020
