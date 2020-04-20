Меню
Радость пастуха 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Shepherd's Delight
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 апреля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Радость пастуха»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
20 апреля 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
20 апреля 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
20 апреля 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
20 апреля 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
20 апреля 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
20 апреля 2020
