JeffКогда Бог создавал ж####, Он не сказал: 'Эй, это просто элементарная деталь, давайте закончим пораньше.' Он сказал: 'Смотрите, ангелы, я создал ж####. На протяжении веков мужчины и женщины будут хвататься за это и взывать моё имя!
JaneЗа мной действительно следят, так что я совершенно уверена в своей привлекательности.
СтивВы приносите эти вещи в наши дома. Они сидят на наших стульях. Они смотрят наши телевизоры. Теперь мне просто нужно знать, от имени всех мужчин на свете, я просто должен спросить, пожалуйста... Для чего они? Посмотрите на них! Посмотрите на этих пухленьких уродов! Они просто сидят повсюду! Что они, питомцы для стульев?
СтивАх! Ха-ха-ха! Видите, здесь вы не правы! Никто на них не сидит. Ладно, смотрите. Вот подушка. Я кладу её на диван. Теперь смотрите, вот я сажусь. И что я делаю на финальной стадии? Я - о! - двигаю подушку! Понимаете? Она не участвует в процессе сидения! Она просто лежит там. Это толстое мусорье! Это паразит дивана!
СтивО, амортизация! Вот это интересно, Джейн. Видите ли, я люблю амортизацию. Если бы я был, скажем, игроком в американский футбол, и все эти большие уроды бежали ко мне, я бы сказал "дайте мне это амортизирующее покрытие и побыстрее." Если бы моя работа заключалась в том, чтобы прыгать по зазубренным камням, я бы сказал "учитывая те острые камни внизу, я бы взял немного амортизации, спасибо большое." Но, Сьюзан, Салли, Джейн, это диван. Он был спроектирован умными учеными так, чтобы защитить непредусмотренного пользователя от рисков кожных повреждений, серьезных травм головы и, конечно же...
[падает за диван, затем выскакивает головой]
СтивДалеков. Поверьте мне, девочки, доверьтесь мне в этом: вам не нужна амортизация, чтобы справляться с обивкой. Так что, пожалуйста - наконец, скажите мне, зачем, черт возьми, вы хотите, чтобы я сидел на одной из этих штук?
СьюзанПотому что, если ты прижмёшь её крепко к своему заднему месту, это может остановить тебя от разговоров!
Sally[пытаясь объяснить Патрику, что такое платоническая дружба с женщиной] Как ты называешь людей, с которыми проводишь время, но не пытаешься переспать?
Patrick[пауза] Мужчины.
JeffЕсть супермодель, которая спит с полными идиотами, и я не знаю, где она живет...
SusanНекоторые мужчины родились удачливыми. Некоторые мужчины родились очень удачливыми.
JeffТы в постели с женщиной. Всё идёт хорошо. Вот тогда расплывчатый человек и нападает.
SteveВдруг ты начинаешь думать: "Может, ей действительно скучно".
JeffМожет, ты слишком много лижешь её шею. Ты не переувлажняешь её шею?
SteveТы проводишь одинаковое количество времени на каждой груди? А что, если одна грудь окажется впереди?
JeffТебе стоит быстро переключаться между ними или лучше сжать обе и сделать сразу?
[демонстрирует]
Patrick[хмурит брови]
SteveИли тебе стоит вообще пропустить одну грудь, чтобы сэкономить время?
JeffОна ерзает. Это хороший знак или она просто пытается высушить шею?
SallyУ женщины, одетой, есть власть в переговорах.
SusanНу, знаешь, как это в начале, когда они все с огненным взглядом, полны желания, и ещё не видели тебя голой. И кажется, он ломится в твою дверь, как с мощным тараном. И он обещает завоевать тебя навсегда. Ты готовишься к нападению мужчин и открываешь двери, а что ты находишь на пороге? Переросшего малыша, который хочет ужин. И прежде чем ты успеешь сказать: "Это ужасная ошибка", он уже храпит на твоём диване, в холодильнике полно пустых бутылок, а везде пахнет ногами.
Howard[пытается объяснить Джейн, что он гей] Джейн!
[кричит]
HowardЯ гей! И всегда, всегда был геем! Я был тот сперматозоид, который сзади кричал: "Нет! Не отправляйте меня в эту большую страшную пещеру!" Я был единственным сперматозоидом, которого преследовало яйцо. Ты не понимаешь? Я гей.
JeffОна думает, что я немой с проблемами с равновесием.
Steve[Патрику] Твоя ДНК, должно быть, плачет по ночам.
JaneМне на самом деле довольно нравится быть одной. Если не считать того, что нет мужчины.
Sally[поёт] Я Сьюзен, весёлая эльфийка! Я вьюсь и вьюсь, скачу и скачу, много улыбаюсь, и это главное! Я Сьюзен, весёлая, много улыбающаяся эльфийка! Я вежливая, так для ясности, когда я злюсь, я говорю "Мол, понятно!"
[Говоря с Джейн и Сьюзан]
СаллиПо крайней мере, ты была там с Патриком. Я отказалась от своей возможности быть «Патриком».
[Энгіус, глядя на Мариеллу, открывает банку с газировкой, которая брызгает на Мариеллу]
Энгіус ДейятонИзвини за это.
Мариелла ФрострупО, не переживай. Это бывает со многими парнями.
[паузa]
Мариелла ФрострупЯ действительно только что это сказала?
СаллиПатрик, когда я сказала, что хочу родить от тебя, я имела в виду... в социальном смысле.
ПатрикВ социальном смысле?
СаллиНа чай.
ПатрикДетишки не могут приходить на чай, Салли.
JaneДружба долговечнее любви и более законна, чем преследование.
JaneОн работает в доставке пиццы, что просто отвечает на все твои молитвы, не так ли? Мужик, мотоцикл, есть своя еда!
SteveЯ никогда не откусываю головы живым зародышам.
SusanСлова, которые никогда не произносились на конвенции по беременности.
TamsinТы кого-нибудь встречаешь?
Oliver MorrisНу, нет. Наверное, для этого ещё слишком рано. Для нас обоих, не правда ли?
[пауза]
Oliver Morris*Не правда ли?*
TamsinПрошел год...
Oliver MorrisНу, нет, мы только что расстались...
Tamsin...с тех пор как у нас был секс...
Oliver MorrisНа самом деле, прошло чуть меньше...
Tamsin...для обоих из нас успешно.
Oliver MorrisЛадно.
[Оливер выходит из лифта и решает проверить себя в зеркале. На свитере, который он носит, написано "Верните Доктора Кто."]
Оливер МоррисЧёрт!
[Оливер снимает свитер и бросает его в лифт. Он касается своего груди и осознаёт, что наполовину голый. Он пытается открыть двери лифта, но не может. За ним двери открываются. Он оглядывается, прикрывая свои соски]