Цитаты из сериала Любовь на шестерых

Jeff Когда Бог создавал ж####, Он не сказал: 'Эй, это просто элементарная деталь, давайте закончим пораньше.' Он сказал: 'Смотрите, ангелы, я создал ж####. На протяжении веков мужчины и женщины будут хвататься за это и взывать моё имя!
Jane За мной действительно следят, так что я совершенно уверена в своей привлекательности.
Susan За тобой следят?
Jane Ну разве это трудно поверить?
Sally Боже мой!
Jane Каждый день по дороге с работы за мной ходит мужчина. Это правда.
Susan Ну, ты обращалась в полицию?
Jane Они сказали, что я дурачусь и параноид. Я слышала, как они смеялись, после того как я ушла.
Sally Это ужасно!
Susan Ну, ты говорила с тем мужчиной, который за тобой следует?
Jane Да в этом нет смысла, да? Это никогда не один и тот же мужчина дважды. Иногда они меняются, когда я на полпути домой. Это так хорошо организовано!
Стив Что это?
Сьюзан Это подушка.
Стив Правильно. Да. Спасибо за информацию. Очень информативно.
[Джеффу]
Стив У тебя есть такие вещи?
Джефф Нет.
Стив Конечно, у тебя их нет.
[продавцу]
Стив Вы - вы замужем? С кем-то живёте?
Младший продавец Нет.
Стив Есть такие вещи?
Младший продавец Нет.
Стив Конечно нет. Ладно!
[женщинам]
Стив Вы приносите эти вещи в наши дома. Они сидят на наших стульях. Они смотрят наши телевизоры. Теперь мне просто нужно знать, от имени всех мужчин на свете, я просто должен спросить, пожалуйста... Для чего они? Посмотрите на них! Посмотрите на этих пухленьких уродов! Они просто сидят повсюду! Что они, питомцы для стульев?
[продавцам]
Стив Давайте, вы же их продаёте. Для чего они?
Младший продавец Ну...
Старший продавец На них сидят.
Стив Ах! Ха-ха-ха! Видите, здесь вы не правы! Никто на них не сидит. Ладно, смотрите. Вот подушка. Я кладу её на диван. Теперь смотрите, вот я сажусь. И что я делаю на финальной стадии? Я - о! - двигаю подушку! Понимаете? Она не участвует в процессе сидения! Она просто лежит там. Это толстое мусорье! Это паразит дивана!
Джейн Это, знаете ли... амортизация.
Стив О, амортизация! Вот это интересно, Джейн. Видите ли, я люблю амортизацию. Если бы я был, скажем, игроком в американский футбол, и все эти большие уроды бежали ко мне, я бы сказал "дайте мне это амортизирующее покрытие и побыстрее." Если бы моя работа заключалась в том, чтобы прыгать по зазубренным камням, я бы сказал "учитывая те острые камни внизу, я бы взял немного амортизации, спасибо большое." Но, Сьюзан, Салли, Джейн, это диван. Он был спроектирован умными учеными так, чтобы защитить непредусмотренного пользователя от рисков кожных повреждений, серьезных травм головы и, конечно же...
[падает за диван, затем выскакивает головой]
Стив Далеков. Поверьте мне, девочки, доверьтесь мне в этом: вам не нужна амортизация, чтобы справляться с обивкой. Так что, пожалуйста - наконец, скажите мне, зачем, черт возьми, вы хотите, чтобы я сидел на одной из этих штук?
Сьюзан Потому что, если ты прижмёшь её крепко к своему заднему месту, это может остановить тебя от разговоров!
Sally [пытаясь объяснить Патрику, что такое платоническая дружба с женщиной] Как ты называешь людей, с которыми проводишь время, но не пытаешься переспать?
Patrick [пауза] Мужчины.
Jeff Есть супермодель, которая спит с полными идиотами, и я не знаю, где она живет...
Susan Некоторые мужчины родились удачливыми. Некоторые мужчины родились очень удачливыми.
Sally Кем родился Патрик?
Susan Тренога.
Patrick Если мне не нравится женщина, если между нами нет химии, если я к ней не испытываю влечения, я не буду её тянуть. Я просто ухожу.
Sally Серьёзно?
Patrick Каждый раз, прежде чем она *даже* проснётся.
Sally Так вы всё-таки интима#ете, да?
Patrick Ну, не обязательно быть жестоким, правда?
Sally Ненавижу заниматься сексом дома. У меня соседка, которая подслушивает.
Jane О нет, ненавижу таких. Ты должна быть очень тихой ради неё?
Sally Нет, я должна быть очень громкой. Мы очень конкурентоспособны.
Стив Джефф, каждое утро я просыпаюсь и рад, что я не ты.
Джефф Я тоже.
Jane Я просто чувствую себя чертовски возбужденной. Клянусь, если бы я не мечтала заняться сексом с мужчиной, вы бы обе попали в большие неприятности.
Sally Я никогда не смогу заняться сексом с другой женщиной. А если у неё будет меньшая задница?
Susan Извините! У меня тут кризис, который превышает все масштабы кризисов, связанных с задницами.
Sally Мы женщины. На кризисной шкале нет ничего выше задниц. Задницы — наши естественные враги.
Susan Салли, пожалуйста...
Sally Они преследуют нас всю жизнь, всё время сзади и постоянно растут. Как они это делают? Уверена, моя там сзади тайком что-то жует.
Steve [о том, что Джефф сказал Одри Уоткинс на своей вечеринке по поводу новоселья] Худший фраза для знакомства в истории секса: "Ты такая красивая, что тебя надо забальзамировать".
Patrick Иногда мужчине приходится выбирать между правильным и неправильным путем... и он промахивается всего на один шаг.
Jane Они действительно называют меня той, у кого грудь?
Susan Да.
Jane Тогда как же зовут тебя?
Susan Сьюзен.
[Сьюзан собирается показать другим одну из своих грудей]
Сьюзан Ну? Какую хочешь? Левую или правую?
Патрик Правую.
[другим]
Патрик Поверь мне.
Сьюзан Почему? Что не так с левой?
Патрик Ну, не веди себя так. Должно быть второе место.
Сьюзан Я не знала, что ты оцениваешь их по отдельности!
Патрик Ты спала! Мне было скучно!
Джефф Мне нравится слово 'нагий', оно великолепно, не правда ли, 'нагий'? В детстве я часто писал это слово на бумаге сотни раз и тер свою脸 в нем.
Jeff Может, женщины совсем другие, когда мы не с ними. Может, они не всегда сердятся.
Салли [находит обручальное кольцо в коробке с надписью "Салли, не смотри в эту коробку."] Это обручальное кольцо.
Патрик Да, это оно.
Салли Обручальное кольцо! У тебя есть девушка?
Патрик Да, Салли.
[пауза]
Патрик Ты.
Салли Я?
Патрик Да, ты.
Салли На кого ты тогда женишься?
Патрик На ком ты думаешь?
Салли Я... я...
Патрик Я ждал - я ждал, как ни странно, подходящего романтического момента.
Салли [Смотрит вокруг на беспорядок, который она устроила] Чёрт.
Patrick Это было так неловко. Я не знал, что делать.
Steve Со всеми так бывает, дружище.
Jeff Каждого из нас в своё время посещает расплывчатый человек.
Patrick Кто это?
Jeff Не произноси его имя, Патрик. Даже не думай о нём, а то он поднимется из теневых измерений, чтобы сделать свои злые дела с твоими напуганными штанами.
Patrick [смеётся] Напуганные штаны?
Steve [серьёзно] С расплывчатым человеком нет ничего смешного, Патрик.
Patrick [лицо выражает уныние] Ты тоже знаешь о расплывчатом человеке?
Steve [в голосе "ну конечно"] Мы все знаем о расплывчатом человеке.
Patrick Кто он?
Steve Заклятый враг уверенности в штанах.
Jeff Профессор Мориарти. В виде паха.
Steve Дарт Вейдер
Jeff Без шлема.
Patrick [в панике и шоке] Что он делает?
Jeff Патрик, ты *знаешь*, что он делает.
Patrick [смотрит вниз] О, точно.
Jeff Ты в постели с женщиной. Всё идёт хорошо. Вот тогда расплывчатый человек и нападает.
Steve Вдруг ты начинаешь думать: "Может, ей действительно скучно".
Jeff Может, ты слишком много лижешь её шею. Ты не переувлажняешь её шею?
Steve Ты проводишь одинаковое количество времени на каждой груди? А что, если одна грудь окажется впереди?
Jeff Тебе стоит быстро переключаться между ними или лучше сжать обе и сделать сразу?
[демонстрирует]
Patrick [хмурит брови]
Steve Или тебе стоит вообще пропустить одну грудь, чтобы сэкономить время?
Jeff Она ерзает. Это хороший знак или она просто пытается высушить шею?
Sally У женщины, одетой, есть власть в переговорах.
Susan Ну, знаешь, как это в начале, когда они все с огненным взглядом, полны желания, и ещё не видели тебя голой. И кажется, он ломится в твою дверь, как с мощным тараном. И он обещает завоевать тебя навсегда. Ты готовишься к нападению мужчин и открываешь двери, а что ты находишь на пороге? Переросшего малыша, который хочет ужин. И прежде чем ты успеешь сказать: "Это ужасная ошибка", он уже храпит на твоём диване, в холодильнике полно пустых бутылок, а везде пахнет ногами.
Howard [пытается объяснить Джейн, что он гей] Джейн!
[кричит]
Howard Я гей! И всегда, всегда был геем! Я был тот сперматозоид, который сзади кричал: "Нет! Не отправляйте меня в эту большую страшную пещеру!" Я был единственным сперматозоидом, которого преследовало яйцо. Ты не понимаешь? Я гей.
Стив Это не, повторяю, *не* американская ситком!
Jeff Она думает, что я немой с проблемами с равновесием.
Steve [Патрику] Твоя ДНК, должно быть, плачет по ночам.
Jane Мне на самом деле довольно нравится быть одной. Если не считать того, что нет мужчины.
Sally [поёт] Я Сьюзен, весёлая эльфийка! Я вьюсь и вьюсь, скачу и скачу, много улыбаюсь, и это главное! Я Сьюзен, весёлая, много улыбающаяся эльфийка! Я вежливая, так для ясности, когда я злюсь, я говорю "Мол, понятно!"
[Говоря с Джейн и Сьюзан]
Салли По крайней мере, ты была там с Патриком. Я отказалась от своей возможности быть «Патриком».
[Энгіус, глядя на Мариеллу, открывает банку с газировкой, которая брызгает на Мариеллу]
Энгіус Дейятон Извини за это.
Мариелла Фроструп О, не переживай. Это бывает со многими парнями.
[паузa]
Мариелла Фроструп Я действительно только что это сказала?
Салли Патрик, когда я сказала, что хочу родить от тебя, я имела в виду... в социальном смысле.
Патрик В социальном смысле?
Салли На чай.
Патрик Детишки не могут приходить на чай, Салли.
Jane Дружба долговечнее любви и более законна, чем преследование.
Jane Он работает в доставке пиццы, что просто отвечает на все твои молитвы, не так ли? Мужик, мотоцикл, есть своя еда!
Джейн Я Жизель.
[подражает свисту]
Джейн Я француженка, б#$дь.
Барная флиртующая Читал Властелина колец? Там есть классный момент, где...
Сьюзан Уйди!
Steve Я никогда не откусываю головы живым зародышам.
Susan Слова, которые никогда не произносились на конвенции по беременности.
Tamsin Ты кого-нибудь встречаешь?
Oliver Morris Ну, нет. Наверное, для этого ещё слишком рано. Для нас обоих, не правда ли?
[пауза]
Oliver Morris *Не правда ли?*
Tamsin Прошел год...
Oliver Morris Ну, нет, мы только что расстались...
Tamsin ...с тех пор как у нас был секс...
Oliver Morris На самом деле, прошло чуть меньше...
Tamsin ...для обоих из нас успешно.
Oliver Morris Ладно.
[Оливер выходит из лифта и решает проверить себя в зеркале. На свитере, который он носит, написано "Верните Доктора Кто."]
Оливер Моррис Чёрт!
[Оливер снимает свитер и бросает его в лифт. Он касается своего груди и осознаёт, что наполовину голый. Он пытается открыть двери лифта, но не может. За ним двери открываются. Он оглядывается, прикрывая свои соски]
Джейн Привет, Оливер.
Оливер Моррис Привет, Джейн.
Джейн Ну, ты нашёл место, значит.
Оливер Моррис [пытаясь звучать мужественно] Да. Никаких проблем. Круто.
[паузa]
Джейн Оливер.
Оливер Моррис Да, Джейн?
[паузa]
Джейн Есть что-то, о чём ты хочешь мне сказать?
[паузa]
Оливер Моррис У меня миниатюрные эрекции.
Susan [нашла идеального мужчину и теперь пытается сбежать через окно туалета клуба] Помнишь тот фильм, где пара нашла настоящую любовь, а потом его съел медведь? Я не собираюсь повторять эту ошибку.
