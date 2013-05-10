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Киноафиша Сериалы Спасти или уничтожить

Спасти или уничтожить (2013 - 2013)

Spasti ili unichtozhit 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 32 минуты

О чем сериал

Военная драма «‎Спасти или уничтожить» на тему, которая почти нигде не освещалась – о попытках вызволить из плена сына Сталина Якова. Особая разведгруппа, состоящая из специалистов высшего класса, отправляется на поиски артиллерийской батареи, которой командовал Яков. В процессе выполнения задания в живых остаются радистка Анна и командир Корнеев. Проникнув на территорию врага, разведчики выясняют, что Яков в плену. Анна получает приказ завершить операцию и уничтожить всех остальных членов группы, но она все рассказывает командиру. Он остается в занятой фашистами деревне, а Анна возвращается и получает новое задание. История со сверхсекретным заданием еще окажет влияние на их судьбу.

В ролях
В ролях
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Матвей Шкуратов
Никита Зверев
Борис Полунин
Кирилл Захаров
Кирилл Захаров
Сергей Новицкий
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Спасти или уничтожить - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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