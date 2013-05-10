Военная драма «Спасти или уничтожить» на тему, которая почти нигде не освещалась – о попытках вызволить из плена сына Сталина Якова. Особая разведгруппа, состоящая из специалистов высшего класса, отправляется на поиски артиллерийской батареи, которой командовал Яков. В процессе выполнения задания в живых остаются радистка Анна и командир Корнеев. Проникнув на территорию врага, разведчики выясняют, что Яков в плену. Анна получает приказ завершить операцию и уничтожить всех остальных членов группы, но она все рассказывает командиру. Он остается в занятой фашистами деревне, а Анна возвращается и получает новое задание. История со сверхсекретным заданием еще окажет влияние на их судьбу.