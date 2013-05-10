Дочь исчезла, отец идет по следу: детективный сериал от Netflix, который точно стоит включить в январе — 8 эпизодов проглотятся за пару вечеров

«Ай лайк ту мувет-мувет» — и билеты в кино в январе 2026: «Мадагаскар» отмечает 20 лет возвращением на большой экран

«Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"»

Авторам «Чужой: Земля» поднесли на блюдечке сильный ход для 2-го сезона — но они отмахнулись: теперь уже точно можно не смотреть

Новый хоррор устроил «кассовый переворот» в США: схлестнулся со «Зверополисом 2» и вышел победителем — первый уикенд принес $63 млн

После 3 бокалов по вам будто шарахнули Остолбеней: 4 рецепта сливочного пива из «Гарри Поттера»

Была гадость – станет радость: даже Ипполит попросил бы добавки заливной рыбы по этому рецепту (на готовку – 1,5 часа)

«И трогает, и развлекает»: российское «сердечное кино» с оценкой 8.2 утерло нос «Человеку-Бензопиле» – а ведь он собрал 105 млн за 3 дня

На экране – пешка, а в жизни – мудрый стратег: «Великолепный век» многое не рассказал о Мехмеде – его судьба была куда тяжелее, чем в сериале

От заморской до русской один шаг: даже Фоефан из «Ивана Васильевича» пустил бы слюни на рецепт этой баклажанной икры