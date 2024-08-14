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Киноафиша Сериалы Хвост Феи: 100-летний квест Отзывы

Отзывы о сериале «Хвост Феи: 100-летний квест»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Олег Ненашев 14 августа 2024, 04:52
Оценка
Хороший сериал но озвучка 👎, оставляет желать лучшего, пожалуйста найдите другую команду для озвучки
14 августа 2024, 04:52 Ответить
Киноафиша.инфо 15 августа 2024, 17:05
в ответ на сообщение Олег Ненашев от 14 августа 2024, 04:52
Неужели она так плоха 🤔
15 августа 2024, 17:05 Ответить
Дарья Хвалёва 21 августа 2024, 14:59
Как долго я спала.....Прошло 5-6 лет и Хвост Феи вернулся на наши экраны. Наш фендом залег в спячкуи наконец сможет проснуться (я на это надеюсь). Озвучка и впрямь немного бьёт по ушам, непривычно слушать. До сих пор помню озвучку Анкорда
21 августа 2024, 14:59 Ответить
Киноафиша.инфо 22 августа 2024, 18:30
в ответ на сообщение Дарья Хвалёва от 21 августа 2024, 14:59
Приятный повод проснуться 😏
22 августа 2024, 18:30 Ответить
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