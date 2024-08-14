Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Хвост Феи: 100-летний квест
Отзывы
Отзывы о сериале «Хвост Феи: 100-летний квест»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Олег Ненашев
14 августа 2024, 04:52
Оценка
Хороший сериал но озвучка 👎, оставляет желать лучшего, пожалуйста найдите другую команду для озвучки
14 августа 2024, 04:52
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
15 августа 2024, 17:05
в ответ на сообщение
Олег Ненашев от 14 августа 2024, 04:52
Неужели она так плоха 🤔
15 августа 2024, 17:05
0
0
Ответить
Дарья Хвалёва
21 августа 2024, 14:59
Как долго я спала.....Прошло 5-6 лет и Хвост Феи вернулся на наши экраны. Наш фендом залег в спячкуи наконец сможет проснуться (я на это надеюсь). Озвучка и впрямь немного бьёт по ушам, непривычно слушать. До сих пор помню озвучку Анкорда
21 августа 2024, 14:59
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
22 августа 2024, 18:30
в ответ на сообщение
Дарья Хвалёва от 21 августа 2024, 14:59
Приятный повод проснуться 😏
22 августа 2024, 18:30
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Хищные твари
5 комментариев
Лея и волшебная карта
4 комментария
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail