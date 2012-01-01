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Киноафиша Сериалы Врумиз

Врумиз (2012 - 2018)

Vroomiz 18+
Год выпуска 2012
Страна Южная Корея
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 13 минут
Телеканал EBS
Продолжительность сериала 16 часов 54 минуты

О чем сериал

Южнокорейский мультсериал о фантастическом мире животных. Врумиз — это целый особый мир, полный удивительных приключений. В городе Зиппи-Сити живут самые разные машинки-зверюшки: гепард Спиди, обезьянка Банги, олененок Фарра, панда ПиТи и жираф Джиральдина. Спиди — самая быстрая машинка в городке. Никто даже не пытается соревноваться с ним в скорости. Он гоняет по современному городскому треку и хочет стать абсолютным чемпионом планеты. У каждого из его друзей есть свои таланты и умения. Компания принимает участие в решении важных вопросов городка и с готовностью пускается в новые приключения. Конечно, в Зиппи-Сити не всегда светит яркое солнышко, и у героев выдаются и не самые лучшие дни. Но они всегда находят выход из сложных ситуаций с помощью своей изобретательности.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Врумиз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 26 эпизодов
 
Врумиз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 26 эпизодов
 
Врумиз - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 26 эпизодов
 
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