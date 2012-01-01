Южнокорейский мультсериал о фантастическом мире животных. Врумиз — это целый особый мир, полный удивительных приключений. В городе Зиппи-Сити живут самые разные машинки-зверюшки: гепард Спиди, обезьянка Банги, олененок Фарра, панда ПиТи и жираф Джиральдина. Спиди — самая быстрая машинка в городке. Никто даже не пытается соревноваться с ним в скорости. Он гоняет по современному городскому треку и хочет стать абсолютным чемпионом планеты. У каждого из его друзей есть свои таланты и умения. Компания принимает участие в решении важных вопросов городка и с готовностью пускается в новые приключения. Конечно, в Зиппи-Сити не всегда светит яркое солнышко, и у героев выдаются и не самые лучшие дни. Но они всегда находят выход из сложных ситуаций с помощью своей изобретательности.