Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Край Бебис Мэджик Тирс
1 постер
Киноафиша Сериалы Край Бебис Мэджик Тирс

Край Бебис Мэджик Тирс (2018 - …)

Cry Babies Magic Tears 18+
Год выпуска 2018
Страна Испания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 5 минут
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Край бебис – группа очаровательных малышей, которые живут в волшебной стране, где творится самая настоящая магия! Крохи здесь живут совсем одни, но каждого из них есть необычная суперсила: их слёзки творят волшебство и помогают нашим героям преодолевать трудности.

Также у наших малышей есть персональные питомцы, которые очень напоминают своих хозяев яркой индивидуальностью. Пушистые мышата Лала и Лиза – настоящие весельчаки и фантазёры, которые часто устраивают волшебные шоу. Божьи Коровки Леди и Лу наделены актёрским даром, а розовые фламинго Фло и Фэнси – просто без ума от машин и скоростных гонок.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Анимационные сериалы для самых маленьких: список лучших Анимационные сериалы для самых маленьких: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Край Бебис Мэджик Тирс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Край Бебис Мэджик Тирс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 31 эпизод
 
Край Бебис Мэджик Тирс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 15 эпизодов
 
Край Бебис Мэджик Тирс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше