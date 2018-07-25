Край бебис – группа очаровательных малышей, которые живут в волшебной стране, где творится самая настоящая магия! Крохи здесь живут совсем одни, но каждого из них есть необычная суперсила: их слёзки творят волшебство и помогают нашим героям преодолевать трудности.

Также у наших малышей есть персональные питомцы, которые очень напоминают своих хозяев яркой индивидуальностью. Пушистые мышата Лала и Лиза – настоящие весельчаки и фантазёры, которые часто устраивают волшебные шоу. Божьи Коровки Леди и Лу наделены актёрским даром, а розовые фламинго Фло и Фэнси – просто без ума от машин и скоростных гонок.