В центре событий оказывается юная девушка по имени Япрак. Ранние годы своей жизни она провела в компании мальчиков, что сформировало в ней соответствующие привычки и поведение. Япрак одевается как парень и предпочитает проводить время в компании юношей. Близкие убеждены, что девушка совершенно лишена женственности и ничего ее уже не сможет изменить. Она всегда скептически относилась к любви и по этой причине не хотела строить отношения. Но ситуация изменилась, когда судьба столкнула ее с парнем по имени Барыш…