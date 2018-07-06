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Постер сериала Моя первая любовь
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Киноафиша Сериалы Моя первая любовь

Моя первая любовь (2018 - 2019)

4N1K İlk Aşk 18+
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 50 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается юная девушка по имени Япрак. Ранние годы своей жизни она провела в компании мальчиков, что сформировало в ней соответствующие привычки и поведение. Япрак одевается как парень и предпочитает проводить время в компании юношей. Близкие убеждены, что девушка совершенно лишена женственности и ничего ее уже не сможет изменить. Она всегда скептически относилась к любви и по этой причине не хотела строить отношения. Но ситуация изменилась, когда судьба столкнула ее с парнем по имени Барыш…

В ролях
В ролях
Беити Энгин
Бурак Йёрюк
Гизем Гюнеш
Гёзде Мутлуэр
Гёзде Мутлуэр
Сина Озер
Атакан Хошгёрен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5 IMDb
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Сезоны
Моя первая любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Моя первая любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
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Кадры из сериал
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