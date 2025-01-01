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Гёзде Мутлуэр
Gözde Mutluer
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Персоны
Гёзде Мутлуэр
Гёзде Мутлуэр
Gözde Mutluer
Дата рождения
4 октября 1991
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Измит, Турция
Популярные фильмы
7.5
Оставь это ветру
(2025)
5.8
Мой брат
(2016)
0.0
Моя первая любовь
(2018)
Фильмография Гёзде Мутлуэр
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2018
2016
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
7.5
Оставь это ветру
Rüzgara Birak
драма, мелодрама
2025, Турция
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Моя первая любовь
мелодрама, комедия
2018, Турция
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5.8
Мой брат
Kardesim Benim
комедия, драма
2016, Турция
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