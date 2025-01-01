Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать

Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )

Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом

Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм

Миф про конфеты рассказывают всем детям: перед Хэллоуином врач разнес любимую страшилку родителей

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»