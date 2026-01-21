Искала сериал, чтобы отключиться после работы — не ожидала, что так втянусь: 3 проекта от Prime Video, которые помогут дожить до выходных

Бывает такое состояние: день закончился, а ощущение — будто тебя слегка переехали. В голове гул, сил на что-то «серьезное» нет, но и просто залипнуть в ленту уже не помогает. Выручает только хороший сериал: включаешь «на одну серию», чтобы немного выдохнуть, так пролетает несколько вечеров и вот рабочая неделя почти закончилась.

Мы выбрали три сериала от Prime Video — с хорошими рейтингами, разным настроением и общей чертой: они легко затягивают и действительно дают отдохнуть.

«Уэнтуорт»

8,0 на Кинопоиске

«Уэнтуорт» начинается довольно приземленно. Би Смит — обычная женщина без криминального прошлого — попадает в тюрьму в ожидании суда за убийство мужа. Первые серии много внимания уделяют ее растерянности, попыткам понять местные правила и просто выжить в новой реальности.

Очень быстро сериал уходит гораздо дальше стандартной тюремной драмы. В центре оказываются внутренняя иерархия, борьба за влияние и постоянные сделки — явные и негласные. Нет простого деления на «хороших» и «плохих»: персонажи вынуждены делать выборы, которые кажутся чудовищными, но внутри системы выглядят логичными.

Именно поэтому «Уэнтуорт» часто сравнивают с «Во все тяжкие» и «Сынами анархии» — из-за того, как сериал показывает постепенные, иногда пугающие изменения людей. Восемь сезонов звучат внушительно, но если втянуться, они пролетают неожиданно быстро.

«Макстон Холл»

7,6 на Кинопоиске

«Макстон Холл» — вариант для тех вечеров, когда хочется чего-то более легкого, но не пустого. Сюжет строится вокруг элитной частной школы, куда по стипендии попадает Руби — старательная и амбициозная девушка из совсем другого социального слоя. Она старается держаться в стороне, но случайно узнает секрет, который открывает ей дверь в закрытый мир богатых учеников.

Дальше сериал постепенно превращается в историю о статусе, давлении семьи и выборе между личными чувствами и чужими ожиданиями. Да, здесь много знакомых мотивов и красивых сцен, но за внешней «школьной» оболочкой скрывается вполне взрослая драма с интригами и конфликтами.

Не зря «Макстон Холл» часто советуют поклонникам «Бриджертонов»: сериал берет атмосферой и тем самым эффектом, когда хочется включить следующую серию просто потому, что интересно, чем все закончится.

«Быть присяжным»

7,7 на Кинопоиске

Самый странный и, пожалуй, самый оригинальный сериал в подборке. Поначалу кажется, что это просто легкая комедия про суд присяжных. И только потом доходит, что сериал на самом деле построен как эксперимент — причем довольно жесткий по отношению к своему главному герою.

Один из присяжных Рональд Гладден искренне уверен, что участвует в настоящем судебном процессе, тогда как судья, адвокаты, подсудимый и остальные участники — актеры, следующие сценарию. Юмор строится на ситуациях, которые с каждой серией становятся все более странными.

Особенно интересно наблюдать за главным героем, который старается вести себя максимально ответственно, даже когда происходящее начинает выходить за рамки здравого смысла. Довольно быстро ловишь себя на том, что, несмотря на весь сюр происходящего, начинаешь сам внимательно следить за деталями.

Если хочется сериала на вечер без долгого входа, здесь легко найти вариант под настроение. Можно включить что-то напряженное, можно — более эмоциональное, а можно просто посмеяться. Вопрос только в том, чего именно хочется сегодня.

