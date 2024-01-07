На протяжении многих столетий талантливые злодеи держали в страхе как простых людей, так и героев. Имидж гениального злодея, как и героя, приходилось всячески поддерживать, что-то делать, чтобы продемонстрировать свою уникальность. Такой образ жизни приносит немало проблем даже для господина Злодея, который занимает должность генерала в злодейском сообществе. Господин Злодей хочет отдохнуть. Однако ему приходится придумывать план по ликвидации вездесущих «рейнджеров», которые могут разрушить сообщество.