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Постер сериала Выходные господина Злодея
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Киноафиша Сериалы Выходные господина Злодея

Выходные господина Злодея (2024 - …)

Kyujitsu no Warumono-san 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

На протяжении многих столетий талантливые злодеи держали в страхе как простых людей, так и героев. Имидж гениального злодея, как и героя, приходилось всячески поддерживать, что-то делать, чтобы продемонстрировать свою уникальность. Такой образ жизни приносит немало проблем даже для господина Злодея, который занимает должность генерала в злодейском сообществе. Господин Злодей хочет отдохнуть. Однако ему приходится придумывать план по ликвидации вездесущих «рейнджеров», которые могут разрушить сообщество.

В ролях
В ролях
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Такуя Эгути
Аи Какума
Сома Саито
Синтаро Асанума
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Выходные господина Злодея - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
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