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Постер сериала Царевна и Дракон. Магическая книга
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Киноафиша Сериалы Царевна и Дракон. Магическая книга

Царевна и Дракон. Магическая книга (2023 - 2023)

Carevna i Drakon. Magicheskaya kniga 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия/Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 8 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается маленькая царевна по имени Варя, которая вместе со своим преданным товарищем Дракошей отправляется в удивительное путешествие по сказочной стране при помощи волшебной книги. Царевне Варе не нравится жить среди взрослых, которые навязывают девочки свои правила. Ее душа требует увлекательных приключений. Мечта Вари воплощается в жизнь после того, как к ней в руки попадает волшебная книга. Вместе с ней девочка отправляется в удивительную страну, где ее ждут говорящие звери и мир магии.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Царевна и Дракон. Магическая книга - Сезон 1 Сезон 1
2023, 26 эпизодов
 
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