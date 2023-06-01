В центре событий оказывается маленькая царевна по имени Варя, которая вместе со своим преданным товарищем Дракошей отправляется в удивительное путешествие по сказочной стране при помощи волшебной книги. Царевне Варе не нравится жить среди взрослых, которые навязывают девочки свои правила. Ее душа требует увлекательных приключений. Мечта Вари воплощается в жизнь после того, как к ней в руки попадает волшебная книга. Вместе с ней девочка отправляется в удивительную страну, где ее ждут говорящие звери и мир магии.