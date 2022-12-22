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Постер сериала Драгонеро. Сказания Паладинов
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Киноафиша Сериалы Драгонеро. Сказания Паладинов

Драгонеро. Сказания Паладинов (2022 - 2023)

Dragonero – I paladini 18+
Год выпуска 2022
Страна Италия/Сингапур
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Rai 1
Продолжительность сериала 9 часов 32 минуты

О чем сериал

Чтобы защитить волшебный мир Эрондар, где в согласии жили люди и различные магические существа, был создан рыцарский Орден паладинов. Но однажды одна из паладинов, волшебница Аракана, предала своих товарищей, за что была превращена в камень. Спустя тысячи лет злой технократ Меркан возвращает Аркану к жизни и дает ей девять редких артефактов - Слезы Дракона. С их помощью она сможет разрушить магическую защиту Эрондара и обрести небывалую власть и силу. Только новые паладины, которым лишь предстоит обрести могущество, смогут вновь остановить эту злую колдунью.

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Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Драгонеро. Сказания Паладинов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 26 эпизодов
 
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