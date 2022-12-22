Чтобы защитить волшебный мир Эрондар, где в согласии жили люди и различные магические существа, был создан рыцарский Орден паладинов. Но однажды одна из паладинов, волшебница Аракана, предала своих товарищей, за что была превращена в камень. Спустя тысячи лет злой технократ Меркан возвращает Аркану к жизни и дает ей девять редких артефактов - Слезы Дракона. С их помощью она сможет разрушить магическую защиту Эрондара и обрести небывалую власть и силу. Только новые паладины, которым лишь предстоит обрести могущество, смогут вновь остановить эту злую колдунью.