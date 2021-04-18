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Постер сериала Смурфики
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Киноафиша Сериалы Смурфики

Смурфики (2021 - …)

Les Schtroumpfs 18+
Год выпуска 2021
Страна Бельгия/США/Франция/Германия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 12 минут
Телеканал OUFTIVI
Продолжительность сериала 22 часа 36 минут

О чем сериал

В волшебной деревне в домиках-грибочках с разноцветными шляпками по-прежнему живут и процветают смурфы: обаятельные курносые синие гномы — вечный источник радости, знания и приключений. Не стареющие и не унывающие аж с 1981 года смурфики продолжают идти в ногу со временем. В новых сериях они будут учиться Смурф-Фу, чтобы постоять за себя и принятию, чтобы полюбить то, за что стоишь. А как еще Неуклюжему перестать быть неуклюжим, а Ворчуну улыбнуться? Только осознав, что волшебное голубое сияние над их мухоморовым городком заслуга каждого из смурфов. И никакой волшебник Гаргамель им не страшен. Задорные и самые смурфетные приключения для малышей.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Смурфики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 52 эпизода
 
Смурфики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 52 эпизода
 
Смурфики - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 9 эпизодов
 
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