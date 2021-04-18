В волшебной деревне в домиках-грибочках с разноцветными шляпками по-прежнему живут и процветают смурфы: обаятельные курносые синие гномы — вечный источник радости, знания и приключений. Не стареющие и не унывающие аж с 1981 года смурфики продолжают идти в ногу со временем. В новых сериях они будут учиться Смурф-Фу, чтобы постоять за себя и принятию, чтобы полюбить то, за что стоишь. А как еще Неуклюжему перестать быть неуклюжим, а Ворчуну улыбнуться? Только осознав, что волшебное голубое сияние над их мухоморовым городком заслуга каждого из смурфов. И никакой волшебник Гаргамель им не страшен. Задорные и самые смурфетные приключения для малышей.