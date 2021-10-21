«Джинджи» – это комедийно-приключенческий мультсериал о далеком будущем нашей планеты. Цивилизация давно уничтожена загадочным катаклизмом. От огромных городов остались лишь отдельные элементы – каркасы автомобилей, постаменты скульптур. Новая раса, сменившая людей на Земле, не знает, что это за предметы и откуда они взялись. Этот народ появился путем мутации нескольких видов животных. Теперь антропоморфные существа населяют город Кейд Сити, куда в надежде на лучшее будущее приезжает девчонка-подросток Джинджи.