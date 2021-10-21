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Киноафиша Сериалы Джинджи

Джинджи (2021 - …)

Ginji 18+
Год выпуска 2021
Страна США/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 2 часа 12 минут

О чем сериал

«Джинджи» – это комедийно-приключенческий мультсериал о далеком будущем нашей планеты. Цивилизация давно уничтожена загадочным катаклизмом. От огромных городов остались лишь отдельные элементы – каркасы автомобилей, постаменты скульптур. Новая раса, сменившая людей на Земле, не знает, что это за предметы и откуда они взялись. Этот народ появился путем мутации нескольких видов животных. Теперь антропоморфные существа населяют город Кейд Сити, куда в надежде на лучшее будущее приезжает девчонка-подросток Джинджи.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Джинджи - Сезон 1 Сезон 1
2021, 11 эпизодов
 
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