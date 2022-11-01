Продолжение приключений Кея, Альфа, Виктора, Макси, Гари и Джинни в спин-оффе Роботов-Поездов. Мастер Икс и его изобретение, теневая энергия, угрожают будущему Мира Поездов. Его соратник Дюк приходит на помощь Дозору Поездов и переходит на его сторону. Может ли команда Дозора доверять ему? С тех пор, как Мастер Икс ослабил их способности, выбора нет. Вскоре Джинни вместе с Дюком создают силу, способную противостоять теневой энергии. Битва против обновленного Мастера Икс приближается. Макси и Кей не могут рассеять теневую энергию в одиночку. С помощью Дюка Мастер Икс может быть побежден – но какой ценой?