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Постер сериала Роботы-поезда: Теневая энергия
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Киноафиша Сериалы Роботы-поезда: Теневая энергия

Роботы-поезда: Теневая энергия (2022 - …)

Robot Trains. The Shadow Energy 18+
Год выпуска 2022
Страна Италия/Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Продолжение приключений Кея, Альфа, Виктора, Макси, Гари и Джинни в спин-оффе Роботов-Поездов. Мастер Икс и его изобретение, теневая энергия, угрожают будущему Мира Поездов. Его соратник Дюк приходит на помощь Дозору Поездов и переходит на его сторону. Может ли команда Дозора доверять ему? С тех пор, как Мастер Икс ослабил их способности, выбора нет. Вскоре Джинни вместе с Дюком создают силу, способную противостоять теневой энергии. Битва против обновленного Мастера Икс приближается. Макси и Кей не могут рассеять теневую энергию в одиночку. С помощью Дюка Мастер Икс может быть побежден – но какой ценой?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Роботы-поезда: Теневая энергия - Сезон 1 Сезон 1
2022, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
rover4046 29 июля 2024, 22:29
Хороший мультсериал! На все 100! Даже интересно узнать когда выйдет продолжение. Хочется знать чем всë закончилось!
trap6102 3 августа 2024, 21:45
Хороший детский сериал! Хочется узнать что было дальше? И когда будут эти новые серии?
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