В центре событий оказывается блистательный детектив из Тель-Авива по имени Алон Шенхав. Ему предлагают повышение, но он не соглашается и уезжает с близкими в родной город. В первый же день службы Алон видит местную вооруженную группировку, с которой опасаются иметь дело даже сотрудники правоохранительных органов. Во главе организации стоит гангстер Маор Эзра, который жонглирует жизнями людей и считает себя хозяином города. Алон собирается разобраться с беспределом, который происходит на его родине.