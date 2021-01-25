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Постер сериала Линия на песке
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Киноафиша Сериалы Линия на песке

Линия на песке (2021 - 2023)

Line in the Sand 18+
Год выпуска 2021
Страна Израиль
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается блистательный детектив из Тель-Авива по имени Алон Шенхав. Ему предлагают повышение, но он не соглашается и уезжает с близкими в родной город. В первый же день службы Алон видит местную вооруженную группировку, с которой опасаются иметь дело даже сотрудники правоохранительных органов. Во главе организации стоит гангстер Маор Эзра, который жонглирует жизнями людей и считает себя хозяином города. Алон собирается разобраться с беспределом, который происходит на его родине.

В ролях
В ролях
Данни Стег
Хадар Ратсон Ротем
Хадар Ратсон Ротем
Дэниэл Гад
Цахи Алеви
Маор Швитцер
Дор Харари
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Линия на песке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Линия на песке - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
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