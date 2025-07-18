Меню
Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix
Проекты снимали в одно время, но второй неспроста получил 8.2 на IMDb.
1 комментарий
18 июля 2025 12:48
Плачь, «Королева слез»: лучшей дорамой 2024 года станет корейская новинка Netflix
Мемное название, звездный каст, неизбитый сюжет.
Написать
15 августа 2024 19:30
