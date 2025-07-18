Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix

Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix

18 июля 2025 12:48
Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix

Проекты снимали в одно время, но второй неспроста получил 8.2 на IMDb.

Благодаря второму и третьему сезону «Игры в кальмара», многие зрители открыли для себя актера Пак Сон Хуна. Он воплотил на экране игрока №120. Его персонаж запомнился зрителям своей смелостью, упорством и харизмой, но экранного времени многи оказалось катастрофически мало.

Хорошие новости: у нас есть сериал, где Сон Хун раскрывается гораздо глубже — причём снятый в тот же период, что и хит от Нетфликс. Причем кое-какие драматичные сцены для этой дорамы актер снимал буквально в те же дни, когда его герой погибал в «Кальмаре».

И речь о дораме «Королева слёз», которую оценили даже выше «Игры в кальмара». Рейтинги говорят сами за себя: КиноПоиск: 8.4, IMDb: 8.2. В то время как у «Игры в кальмара» на тех же порталах — 7.7 и 8.0.

О чём сериал?

Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix

Это история Хон Хэ Ин (Ким Джи Вон) – наследницы крупной корпорации, и её мужа Пак Хён У (Пак Сон Хун), успешного юриста. Их брак даёт трещину: ссоры, недопонимание, остывшие чувства…

Но когда Хэ Ин узнаёт о смертельной болезни, а Хён У задумывается о разводе, судьба ставит их перед выбором: разойтись или попытаться спасти то, что когда-то было любовью.

Пак Сон Хун в этой дораме исполняет роль Юн Ын Сона — харизматичного героя, чьи истинные намерения сперва неясны. По идее он друг главной героини, но позже выясняется: мужчина преследует собственные цели. А связаны они с компанией, принадлежащей отцу Хэ Ин.

Почему стоит посмотреть?

Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix
  • Пак Сон Хун в главной роли — наконец-то можно насладиться его игрой без скоропостижного «выбывания»
  • Драма не хуже, чем в «Игре в кальмара» — просто здесь она любви, а не о выживании.
  • Неожиданные сюжетные повороты — зрители отмечают, что сериал цепляет с первой серии.

«Из плюсов: необычный сюжет; множество поворотов, которые удерживают зрителя у экрана; игра актеров — даже каждый второстепенный персонаж продуман, имеет свои "изюминки"»,

«“Королеву слез” я искренне считаю одной из лучших когда-либо снятых дорам про реальную жизнь»,

«Очень крутая история, я бы вполне могла сказать, что такое может случиться и в жизни. Нет этих типичных, он беден, её семья против и всеми силами пытаются их разлучить».

Так что если вам не хватило Пак Сон Хуна в «Кальмаре», то «Королева слёз» станет отличным вариантом, чтобы лучше познакомиться с актером. Кстати, также советуем взглянуть на новый детектив Netflix, который почти обогнал «Игру в кальмара» — в России у него ноль «хайпа».

Фото: Кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Королева слёз»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам «Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам Читать дальше 22 июля 2025
От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы Читать дальше 19 июля 2025
«Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми» «Не уступает ни Олдману, ни Паскалю»: киноэксперт объяснил, почему «Игру в кальмара» не номинировали на «Эмми» Читать дальше 19 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» «Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» Читать дальше 20 июля 2025
Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест) Это уже не «Операция "Ы"», а «Игра в кальмара»: ИИ превратил советских персонажей в героев дорам — узнаете 5/5? (тест) Читать дальше 19 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше