Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix

Проекты снимали в одно время, но второй неспроста получил 8.2 на IMDb.

Благодаря второму и третьему сезону «Игры в кальмара», многие зрители открыли для себя актера Пак Сон Хуна. Он воплотил на экране игрока №120. Его персонаж запомнился зрителям своей смелостью, упорством и харизмой, но экранного времени многи оказалось катастрофически мало.

Хорошие новости: у нас есть сериал, где Сон Хун раскрывается гораздо глубже — причём снятый в тот же период, что и хит от Нетфликс. Причем кое-какие драматичные сцены для этой дорамы актер снимал буквально в те же дни, когда его герой погибал в «Кальмаре».

И речь о дораме «Королева слёз», которую оценили даже выше «Игры в кальмара». Рейтинги говорят сами за себя: КиноПоиск: 8.4, IMDb: 8.2. В то время как у «Игры в кальмара» на тех же порталах — 7.7 и 8.0.

О чём сериал?

Это история Хон Хэ Ин (Ким Джи Вон) – наследницы крупной корпорации, и её мужа Пак Хён У (Пак Сон Хун), успешного юриста. Их брак даёт трещину: ссоры, недопонимание, остывшие чувства…

Но когда Хэ Ин узнаёт о смертельной болезни, а Хён У задумывается о разводе, судьба ставит их перед выбором: разойтись или попытаться спасти то, что когда-то было любовью.

Пак Сон Хун в этой дораме исполняет роль Юн Ын Сона — харизматичного героя, чьи истинные намерения сперва неясны. По идее он друг главной героини, но позже выясняется: мужчина преследует собственные цели. А связаны они с компанией, принадлежащей отцу Хэ Ин.

Почему стоит посмотреть?

Пак Сон Хун в главной роли — наконец-то можно насладиться его игрой без скоропостижного «выбывания»

Драма не хуже, чем в «Игре в кальмара» — просто здесь она любви, а не о выживании.

Неожиданные сюжетные повороты — зрители отмечают, что сериал цепляет с первой серии.

«Из плюсов: необычный сюжет; множество поворотов, которые удерживают зрителя у экрана; игра актеров — даже каждый второстепенный персонаж продуман, имеет свои "изюминки"»,

«“Королеву слез” я искренне считаю одной из лучших когда-либо снятых дорам про реальную жизнь»,

«Очень крутая история, я бы вполне могла сказать, что такое может случиться и в жизни. Нет этих типичных, он беден, её семья против и всеми силами пытаются их разлучить».

Так что если вам не хватило Пак Сон Хуна в «Кальмаре», то «Королева слёз» станет отличным вариантом, чтобы лучше познакомиться с актером. Кстати, также советуем взглянуть на новый детектив Netflix, который почти обогнал «Игру в кальмара» — в России у него ноль «хайпа».