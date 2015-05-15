Сериал «Апельсиновый мармелад» – это корейская фэнтези-мелодрама о параллельном мире, где расы людей и вампиров научились мирно уживаться бок о бок друг с другом. Великий договор был подписал две сотни лет назад. Однако на деле люди до сих пор не могут относиться к «монстрам» как к равным себе. Вампиры учатся в каждой школе и работают в каждом офисе. Но стоит одному из них совершить каминг-аут, как на недавнего друга разве что не бросаются с вилами и факелами. Пэк Ма-ри – обычная школьница… но с парой острых клыков.