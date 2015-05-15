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Постер сериала Апельсиновый мармелад
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Киноафиша Сериалы Апельсиновый мармелад

Апельсиновый мармелад (2015 - 2015)

Orenji Mameolleideu 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Апельсиновый мармелад» – это корейская фэнтези-мелодрама о параллельном мире, где расы людей и вампиров научились мирно уживаться бок о бок друг с другом. Великий договор был подписал две сотни лет назад. Однако на деле люди до сих пор не могут относиться к «монстрам» как к равным себе. Вампиры учатся в каждой школе и работают в каждом офисе. Но стоит одному из них совершить каминг-аут, как на недавнего друга разве что не бросаются с вилами и факелами. Пэк Ма-ри – обычная школьница… но с парой острых клыков.

В ролях
В ролях
Ё Джин-гу
Ё Джин-гу
Юн Е-хи
Ли Иль-хва
Ан Гиль-ган
Ким Соль-хён
Ли Вон-хи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Апельсиновый мармелад - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
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