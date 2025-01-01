Меню
Цитаты из сериала Кинокритик

Franklin У меня для тебя новая девушка, сын. Её зовут Барби, и она живёт в Малибу. У неё уже есть парень по имени Кен, но он не особо мужик,
[шёпотом]
Franklin ... Я проверил.
Сотрудник театра Извините, сэр, спектакль закончился.
Джей Шерман Но мне некуда идти...
Портной У нас, портных, есть очень строгий кодекс, так что мне нужно знать. Ты заслуживаешь носить белоснежное? Потому что если нет, придется надеть что-то бежевое, что мы называем "белым для распутных". Так что что будет? Белый белый?
Марго Шерман Да... эм, кроме перчаток.
Джей Шерман [заканчивая рецензию на фильм] ... и вот почему Голди Хоун надо было расстрелять!
[повторяемая фраза]
Jay Sherman Воняет!
[повторяемая фраза]
Jay Sherman Горячие Мотчи!
Кассирша Извините, спектакль закончился.
Элис Томпкинс Убирайся, карлик!
Джей Шерман Вот почему я её люблю!
Алиса Томпкинс Слушай свое сердце.
Джей Шерман Все всегда так говорят.
Живот Джея Никто никогда меня не слушает!
[повторяемая фраза]
Джей Шерман Неловко.
[Конечные титры]
Коротышка Извините, сэр. Шоу окончено.
Джей Шерман Закусочная ещё открыта?
Джей Шерман [За рулем грузовика] Я должен продолжать ехать, я не могу останавливаться ни на что!
Фермер у обочины Познакомьтесь с Ингмаром Бергманом, 25 центов!
Джей Шерман [Разочарован] Ох...
[Продолжает ехать]
Фермер у обочины [Береману] Ну, тебе лучше вернуться к клубнике с Полански и Бертулаччи.
Работник кинотеатра Извините, сэр. Фильм закончился.
Джей Шерман Я застрял в кресле!
Джей Шерман Голоса знаменитостей имитируются. Никто из знаменитостей не пострадал во время съемок этой серии.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Геррит Грэм
Gerrit Graham
Джон Ловиц
Jon Lovitz
Нэнси Картрайт
Нэнси Картрайт
Nancy Cartwright
Парк Оверолл
Park Overall
