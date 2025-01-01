Портной У нас, портных, есть очень строгий кодекс, так что мне нужно знать. Ты заслуживаешь носить белоснежное? Потому что если нет, придется надеть что-то бежевое, что мы называем "белым для распутных". Так что что будет? Белый белый?

Марго Шерман Да... эм, кроме перчаток.