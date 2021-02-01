В 1 сезоне 12 серии сериала «100 тысяч минут вместе» супруги продолжают жить в четырех стенах, «наслаждаясь» всеми радостями самоизоляции. Руслан и Даша ссорятся из-за каждого пустяка, ежедневно проверяя свой брак на прочность.
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